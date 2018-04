Zeeland wordt wakker: subsidie oude huizen, hartslagmeters bij voetbal en handtekeningen tegen Lidl

Verkrot pand in Hulst (foto: Omroep Zeeland)

Subsidie oude huizen

De zevende ronde van de subsidieregeling Provinciale Impuls Wonen is van start gegaan. Er is 1 miljoen euro beschikbaar voor projecten om woningen in Zeeland toekomstbestendig te maken. Gisteravond was er in Zierikzee een informatieavond over de regeling.

Eduard Vroomen heeft de hartslagmeters bij Zeelandia Middelburg geïntroduceerd (foto: Omroep Zeeland)

Hartslagmeters

Duursporters werken vaak met hartslagmeters in tegenstelling tot amateurvoetballers. Zeelandia Middelburg is een van de eerste Zeeuwse voetbalverenigingen die ermee experimenteert.

Proteststemmen tegen komst Lidl in Heinkenszand (foto: Omroep Zeeland)

Tegen de Lidl

De klanten van supermarktketen Attent in de dorpen Borssele, Ovezande, Lewedorp en Kwadendamme hebben hun handtekening gezet tégen de komst van een Lidl in Heinkenszand. De ruim 700 protesten werden vandaag overhandigd aan burgemeester en wethouders in het gemeentehuis in Heinkenszand.

Molen in Zonnemaire (foto: Geert van der Wielen)

Weer

Vandaag schijnt de zon af en toe en blijft het eerst droog. Met een matige oostzuidoostenwind wordt het 16 tot 19 graden. Vanaf de avond kan er een regen- of onweersbui vallen.