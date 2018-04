Deel dit artikel:











Vrachtwagen bij Draaibrug gekanteld

Op een rotonde bij Draaibrug is vanochtend een vrachtwagen gekanteld. De weg is afgesloten in verband met bergingswerkzaamheden, het verkeer wordt via de ventweg omgeleid.

Het ongeval gebeurde iets voor 6.00 uur op de Sluisseweg (N253) ter hoogte van de Draaibrugseweg (N251) toen de vrachtwagen de rotonde verliet. Zowel de brandweer als een ambulance kwamen ter plekke. De vrachtwagenchauffeur is niet gewond geraakt. Bergingswerkzaamheden in volle gang: 'Het zit wat tegen' De Sluisseweg is vanaf de rotonde bij de Maagdenweg in de richting van Sluis afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via de ventweg. De provincie verwacht dat de bergingswerkzaamheden nog tot 13.00 uur duren. "Het zit wat tegen", vertelt een woordvoerder van de provincie. "De vrachtwagen staat inmiddels weer overeind, maar de container die hij vervoerde ligt er nog." "De lading bestaat uit papier, dat weegt nogal wat. Het papier moet nu eerst naar een andere container overgeheveld worden." Ook is er motorolie op het wegdek en in de berm gelekt, dat moet eerst opgeruimd worden. De vrachtwagen kantelde iets voor zessen vanochtend. (foto: HV Zeeland) Bij Draaibrug, op de weg tussen Oostburg en Sluis liggen twee rotondes vlak bij elkaar. Op de andere rotonde, ter hoogte van de Maagdenweg, kantelde eind januari ook al een vrachtwagen.