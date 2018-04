Meer hulp door gemeente Goes voor mensen met licht verstandelijke beperking

Overhandiging van het rapport, rechts wethouder Van de Reest. (foto: Gemeente Goes)

Persoonlijke gesprekken gaan goed, maar contact via mail of telefoon is moeizaamer. Mensen met een licht verstandelijke beperking hebben vooral behoefte aan duidelijkheid. Daarom bevelen de onderzoekers de gemeente Goes aan duidelijke afspraken te maken (wie belt wanneer terug?), die afspraken op papier mee te geven en goed door te vragen.

'Iedereen moet mee kunnen doen'

Medewerkers van het klantcontactcentrum zouden beter opgeleid moeten worden zodat ze mensen met een licht verstandelijke beperking herkennen. Ook de website van de gemeente zou meer informatie moeten bevatten. Want - zo is de redenatie, als er meer informatie op de website staat - komen er minder vragen bij het klantcontactcentrum en houden de medewerkers meer tijd over voor mensen die persoonlijke hulp nodig hebben.

Het onderzoek werd uitgevoerd omdat gemeenten sinds 2015 meer taken voor het sociaal domein kregen. De gemeente Goes was op de hoogte van het onderzoek, maar wist vooraf niet op welke manier en wanneer het uitgevoerd zou worden. Wethouder André van der Reest is blij met de resultaten: "Daar kunnen wij ons voordeel mee doen."

"Iedereen moet mee kunnen doen in onze samenleving, dus ook mensen met een licht verstandelijke beperking", zegt de wethouder. "Door dit onderzoek weten we wat er goed gaat en waar onze aandachtspunten liggen."