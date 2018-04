Nieuw uitvaartcentrum in Goes wil anders zijn dan anderen

De huiskamersfeer van het nieuwe uitvaartcentrum (foto: Omroep Zeeland)

Grazende geiten en scharrelende kippen rond het volledig gerenoveerde gebouw aan de Verrijn Stuartweg in Goes. Tweeënhalf jaar is Janny van Gentevoort met haar familie aan het verbouwen geweest. Het is nu een uitvaartcentrum, maar zo voelt het niet meteen. Een haardvuurtje, grote blauwe fauteuils en een goed gevuld wijnrek geven de ruimte een huiskamersfeertje: "Het is de bedoeling dat mensen zich hier thuis voelen. We kijken ook niet op een uurtje. Mensen mogen zo lang blijven als ze willen en nodig hebben."



Inmiddels is Janny bijna vierenzestig jaar, maar op haar tweeënzestigste besloot ze haar eigen uitvaartcentrum te bouwen. Ze vond dat de markt dat nodig had: "Ik merk heel vaak aan mensen dat zij het een beetje losser en informeler willen. Traditionele uitvaarten regelen we ook, dat is geen probleem, maar mensen willen het steeds vaker meer 'eigen' maken."

Janny werkt onder meer met haar dochter en haar man in het bedrijf. Per jaar doet ze tussen de tachtig en honderd uitvaarten. De omzet wordt niet zo zeer uit de kopjes koffie gehaald, maar uit de gewerkte uren en bij het uitvaartcentrum zit ook een drukkerij waar bijvoorbeeld rouwkaarten en linten voor op de bloemen gemaakt worden.



Ze beseft dat het niet erg gebruikelijk is om op late leeftijd nog aan een nieuw uitvaartcentrum te beginnen, maar ze ziet het als haar roeping om het zo te doen: "Ik wil sowieso door tot mijn zeventigste want dit is het mooiste vak van de wereld. Het is fijn als je toch iets goeds voor mensen kunt doen. Als ik nadien hoor: 'het was mooi, dankjewel, het paste bij hem of haar en het was eigen', dan is dat het mooiste compliment dat mensen mij kunnen geven."