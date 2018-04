Toerist geslagen op terras in Domburg

(archieffoto) (foto: HV Zeeland )

Het slachtoffer liep zaterdagmiddag rond 14.00 uur op de Markt. Toen hij stond te wachten voor een terrasje, werd hij met een elleboog in zijn rug geslagen. De dader rende er daarna vandoor in de richting van het strand via de Noordstraat en de Herenstraat. Een getuige zette de achtervolging in, maar raakte hem kwijt.

De dader is een man van ongeveer 50 jaar oud, met grijs haar en een buikje. Hij droeg een grijs/blauw shirt met opdruk en een lichte spijkerbroek met blauwe sneakers. Ook had hij een sleutelbos aan zijn broek hangen.

Het slachtoffer heeft zich met rugklachten bij een dokter gemeld. De politie is een onderzoek naar het incident gestart. Iedereen die meer weet, kan contact opnemen met de politie.