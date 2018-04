Gewonde bij ongeluk 's-Heer Arendskerke

Eén bestuurder raakte gewond. (foto: HV Zeeland)

Twee personenauto's kwamen rond 11.50 uur ter hoogte van Terlucht met elkaar in botsing. Eén van de voertuigen belandde daarbij in de sloot. De bestuurder moest door de brandweer bevrijd worden en is naar het ziekenhuis gebracht.

De Nieuwe Rijksweg werd korte tijd afgesloten om de voertuigen te bergen. Rond 13.00 uur werd de weg weer vrijgegeven. Wat er precies gebeurd is, wordt door de politie onderzocht.