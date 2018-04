Zeeuwse gemeenten lopen al warm voor de Sint

Intocht van de Sint (foto: Omroep Zeeland)

"We kunnen het niet alleen", zei burgemeester Huub Hieltjes van de gemeente Kapelle. Hieltjes doelt daarmee op demonstratie die de afgelopen jaren bij de landelijke intocht worden gehouden door tegenstanders van zwarte piet. De reden voor het overleg was om te kijken wat de gemeentes voor elkaar kunnen betekenen en wat de politie en de Veiligheidsregio Zeeland daarin kunnen doen.

'Fijne en goede sfeer'

Een woordvoerder van de gemeente Sluis laat weten dat het overleg in 'een fijne en goede sfeer' is verlopen. Hieltjes bevestigt dat: "In Zeeland werken we al goed samen, en het gaat erom dat we de Sint goed welkom heten in Zeeland." Hij deed die uitspraak in het onderdeel de Zeeuwse Kamer van het radioprogramma Zeeland Nu.

Hieltjes in de Zeeuwse Kamer over intocht Sinterklaas

Natuurlijk heeft Hieltjes wel zo zijn voorkeur, in welke haven de pakjesboot 12 op 17 november moet binnenvaren: "De haven van Wemeldinge daar zou de stoomboot zo binnen kunnen varen", zegt hij. "En we ontvangen graag gasten uit het buitenland. Of dat nou uit België Duitsland of Spanje is."

Incognito

De NTR maakt op 23 april een papieren selectie onder de aangemelde gemeentes. Medewerkers van de omroep bezoeken in de periode daarna de geselecteerde gemeentes incognito om te kijken welke gemeente er het best geschikt is.

"Ze kijken dan of er water is en de stoomboot kan afmeren en of er een leuke wandeling te maken is vanaf het water naar het centrum", zegt een woordvoerder van de gemeente Sluis. Wanneer aankomstplaats van de Sint wordt bekendgemaakt is nog niet duidelijk.

De Zeeuwse Kamer

Luister hier de hele uitzending van de Zeeuwse Kamer terug: