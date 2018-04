Onderzoeksraad gaat ingestort dak tankstation niet onderzoeken

Tankstation ingestort D4 (foto: Omroep Zeeland)

"Bij meldingen als deze kijken we altijd naar of de extra capaciteit en bevoegdheden van de onderzoeksraad nodig zijn en dat is hier niet het geval", zegt een woordvoerder van de raad. "Sommige andere situaties zijn complexer, waarbij meerdere partijen betrokken zijn die ook gehoord moeten worden en dat is een bevoegdheid van de raad. Maar in dit geval is dat ons inziens niet nodig."

'Alle vertrouwen in onderzoek van eigenaar'

De raad houdt wel nog contact met de eigenaar van het gebouw. "We hebben er alle vertrouwen in dat het onderzoek van de eigenaar voldoende is om de oorzaak te achterhalen, maar we houden daarover wel nog contact met de eigenaar."

Het dak van het tankstation stortte vorig week in en kwam bovenop de benzinepompen terecht. Er was op dat moment niemand aanwezig, dus raakte er niemand gewond. Medewerkers van de Onderzoeksraad kwamen ter plaatse kijken naar de constructie.

Resultaten

Hoe de luifel naar beneden heeft kunnen komen, wordt dus nog onderzocht door de eigenaar. Wanneer de resultaten van dat onderzoek bekend worden is nog niet duidelijk.

Het dak is weggehaald en het tankstation zal in eerste instantie zonder dak weer opengaan. Naar verwachting gebeurt dat morgen. Het tankstation zou eerst maandag alweer opengaan, maar in de loop van de dag bleek dat niet haalbaar te zijn.

