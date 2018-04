'Overlijden Michael Goolaerts komt heel hard binnen'

De 23-jarige renner kreeg een hartstilstand en overleed in het ziekenhuis van Lille. "Dat was een grote schok, zeker omdat ik er zelf ook tegenaan gezeten heb", aldus generatiegenoot Davy Gunst.

Davy Gunst is tegenwoordig ploegleider bij de junioren van Willebrord Wil Vooruit (foto: Omroep Zeeland)

Gunst leerde Goolaerts voor het eerst kennen bij de nieuwelingen. "Het was een jongen die altijd in was voor een praatje en vroeg hoe het ging", omschrijft Gunst zijn generatiegenoot. "Het is heel erg dat dit is gebeurd. Het nieuws sloeg in als een bom en ik ben er al een paar dagen niet goed van geweest."

Debuut

Goolaerts deed zondag voor het eerst mee aan de wielerklassieker Parijs-Roubaix. In tegenstelling tot de voorbije Ronde van Vlaanderen zat Goolaerts niet mee in de vroege vlucht. Hij besloot daarop om zijn kopman Van Aert zo lang mogelijk bij te staan.

Maar op zo'n 150 kilometer van de streep ging het helemaal mis. "Ik was de wedstrijd op tv aan het volgen, toen ik Goolaerts bewegingsloos op de grond zag liggen", vertelt Gunst over de tragedie. "Dat zag er natuurlijk al niet goed uit. Tegen de nacht kwam dan het slechte nieuws, heel schokkend."

Wielrenner Michael Goolaerts overleed na een hartstilstand tijdens Parijs-Roubaix (foto: VĂ©randas Willems-Crelan)

Er ontstond meteen een discussie of de koers al dan niet stilgelegd had moeten worden. "Dat blijft heel lastig", meent Gunst. "Op het moment dat hij daar lag, weet je natuurlijk nog niet hoe ernstig de situatie is. Als dat wel het geval was, dan moet je natuurlijk meteen de koers stoppen. Ik ben in elk geval blij dat ik geen beslissing daarover moest nemen."

Hartklachten

Davy Gunst is zelf bekend met hartproblemen. De talentvolle wielrenner moest vorig jaar stoppen vanwege hartritmestoornissen. "De dokters zeiden dat doorfietsen heel gevaarlijk zou zijn. Op zo'n moment moet je gewoon verstandig zijn en genieten van de andere dingen in het leven. Ik had het heel erg gevonden als het bij mij ook fataal was afgelopen. Je maakt er zelf misschien weinig van mee, maar je laat wel heel veel mensen achter. Dat is het laatste wat je wil."

In tegenstelling tot Goolaerts kreeg Gunst dus een waarschuwing van de dokters. "Ik mag mezelf gelukkig prijzen. Michael is natuurlijk ook heel veel getest en onderzocht. Zo zie je maar dat het iedereen kan overkomen, van het een op het andere moment."

Davy Gunst moest zelf stoppen met wielrennen vanwege hartklachten (foto: Omroep Zeeland)

Sporttesten zijn van levensbelang

Hoe dan ook is Davy Gunst een grote voorstander van uitgebreide sportonderzoeken. "Als ik dan hoor dat de KNWU die testen niet meer verplicht, dan word ik daar eerlijk gezegd een beetje misselijk van. Als ploegleider van Willebrord Wil Vooruit adviseer ik daarom mijn renners om sowieso één keer per jaar een uitgebreide test te doen. Een hartkwaal kan niet altijd ontdekt worden, maar al is het bij slechts één geval, dan is er toch weer een leven gered."

Gunst moet zelf nog dagelijks oppassen met wat hij doet. "Het is niet niks en natuurlijk moet je ermee leren omgaan in het dagelijks leven, maar ik kan doen wat ik leuk vind. Ik moet wel opletten en het sporten staat nu op een heel laag pitje. Het is heel jammer dat mijn droom weg is, maar ik ben dankbaar en blij dat ik een alternatief heb."

Wielrenner Davy Gunst over Michael Goolaerts en hartproblemen

