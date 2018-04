'Gezochte redenen bij uitsluiting PVV tijdens college-onderhandelingen'

De PVV behaalde in Tholen twee zetels in de gemeenteraad. In Terneuzen deed de nieuwkomer het nog beter: daar haalde de partij vanuit het niets vier zetels.

Ergernis

Desondanks is de partij niet uitgenodigd voor college-onderhandelingen, tot grote ergernis van Van Dijk: "We zijn in Terneuzen nu de derde partij in de gemeenteraad. Dan zou je toch verwachten dat je een serieuze kandidaat bent om gesprekken mee te voeren over een college."

Op zowel Tholen als in Terneuzen heeft de PVV te horen gekregen dat er nog te weinig bestuurlijke ervaring in de fracties zit om nu al wethouders te leveren. "Een gezochte reden", stelt Van Dijk.

Uitgesproken anti-islampartij

Hij constateert dat andere partijen nog steeds niet willen samenwerken met zijn uitgesproken anti-islampartij. "Men zou zich niet alleen op dat ene punt moeten focussen, maar naar ons héle verkiezingsprogramma moeten kijken en de mensen die daarachter zitten. De PVV is uitgegroeid tot een brede volkspartij, die je niet kan uitsluiten."

