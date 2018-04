Lekker buiten les krijgen, in plaats van in een muf klaslokaal

De Buitenlesdag is georganiseerd door Milieu Educatie Centrum De Bevelanden, IVN Zeeland en het Nationaal Park Oosterschelde. Volgens hen is een buitenles niet alleen goed voor de beweging, maar zorgen daglicht en frisse buitenlucht er ook voor dat kinderen zich beter kunnen concentreren in de klas. Astrid Meijer van het Milieu Educatie Centrum De Bevelanden: "Zo kun je bijvoorbeeld Engels les geven in een park en alles wat je ziet benoemen in die taal, of op een schoolplein hinkelen en keersommen oefenen. Schijnt volgens onderzoek erg goed te werken."

Landelijk gaan zo'n 2300 basisscholen de klaslokalen uit en krijgen les in de buitenlucht. Dat is georganiseerd door Jantje Beton en het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN). Het is het derde jaar dat dit in deze vorm wordt gedaan en steeds meer scholen doen mee. De eerste keer waren het er 300, vorig jaar 1700.