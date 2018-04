OV-chipkaart zou veerboot duurder maken

Veerboot fietsvoetveer veerdienst Vlissingen Breskens (foto: OZ)

Het betaalsysteem voor de OV-chipkaart bij de veerboot is verouderd en moet uiterlijk op 1 mei worden vervangen. Maar met een nieuw systeem zou reizen met het fietsvoetveer een stuk duurder worden. Iedere keer dat een reiziger met een OV-chipkaart door een poortje gaat wordt er een klein bedrag voor het gebruik van het systeem in rekening gebracht.

Honderd euro per jaar

Met het nieuwe OV-chipkaartsysteem zou dat bedrag met enkele tientallen centen omhoog gaan. Het verschil zou voor mensen die dagelijks voor hun werk met de boot heen en weer varen kunnen oplopen tot honderd euro per jaar.

Na de bekendmaking van het nieuwe betaalsysteem kwam er veel kritiek. Studenten zouden duurder uit zijn en volgens reizigersorganisatie Rover is het tegen de landelijke afspraken.

'Geld in de portemonnee van de reiziger'

Maar volgens verantwoordelijk provinciebestuurder Van der Maas is er dus juist gekozen voor de b-tag om te voorkomen dat reizigers onnodig extra geld moeten betalen voor de veerboot. "Hiermee zorgen we ervoor dat het geld in de portemonnee van de reiziger blijft", stelt Van der Maas.

Vanaf 1 mei kunnen reizigers niet meer met de OV-chipkaart betalen bij de veerboot. Het betaalsysteem is verouderd en de exploitant ervan stopt per 1 mei. Iedereen kan gratis een b-tag aanvragen. Volgens Van der Maas hebben inmiddels zoveel mensen het kaartje aangevraagd, dat hij op 1 mei geen problemen verwacht.

Lees ook: