Ludieke Zeelandquiz ingevuld door veertig mariniers, 'Geslaagde actie'

Duizenden mensen hebben de Grote Korps Mariniers Zeeland Quiz ingevuld en na het invullen van de quiz kon je je gegevens achterlaten. De deelnemende mariniers konden op die manier kans maken op het verwenarrangement. Veertig mariniers hebben dat dus gedaan. "Dat is hartstikke veel", aldus De Bat.

'Winnaar in Zeeland verwelkomen'

Wat de winnaar precies krijgt is nog niet bekend. "Daar moeten we nog even goed over nadenken, maar we hebben er al wel ideeën over. We zullen de winnaar sowieso in Zeeland verwelkomen en we gaan er ook zeker iets leuks van maken."

Respons mariniers op ludieke Zeelandquiz: veertig inzendingen

De quiz was een reactie op de kritiek van mariniers niet vanuit Doorn naar de nieuwe kazerne in Vlissingen willen verhuizen. Dat staat gepland voor in 2022. Maar volgens de mariniers zijn er hier niet genoeg banen voor hun partners en raken ze de huizen die ze hier kopen later aan de straatstenen niet meer kwijt.

'Begrip voor emoties, maar kritiek is onzin'

Die kritiek slaat nergens op, vindt De Bat. "We moeten ook begrip hebben voor de emoties van de mariniers, maar Zeeland moet niet worden neergezet als plek waar er geen werk is, want dat is er wel degelijk en het is hier bovendien heel prettig wonen."

De quiz is onderdeel van wat De Bat een 'guerrillacampagne' noemt. Eerder kondigde hij ook al aan dat de provincie een Zeeuwse delegatie stuurt naar de familiedag voor de mariniers in Doorn. Daar wil hij met behulp van virtual reality laten zien hoe mooi onze provincie is.

Van harte welkom

Maar ook Zeeuwse bedrijven en organisaties deden een duit in het zakje. Zo lieten ze met een advertentie in de Volkskrant de mariniers weten dat ze hier van harte welkom zijn.

