Informateur Veere is eruit: alleen de VVD doet niet mee

Het gemeentehuis van de gemeente Veere in Domburg (foto: Wikipedia Commons - Steven Lek)

DTV staat voor Dorpsbelangen en Toerisme Veere. De toevoeging van die partij is niet nodig voor een meerderheid in de raad. Zonder DTV zou de coalitie namelijk al een meerderheid hebben: dertien van de negentien zetels.

'Breed gedragen samenwerking'

Volgens Van de Haar komt door deze samenwerking 'een breed gedragen samenwerking tot stand'. Met de drie extra zetels van DTV erbij heeft de coalitie zestien van de negentien zetels en hoewel er nog een aantal lastige dossiers liggen, heeft deze samenwerking volgens de informateur 'een grote kans van slagen'.

De VVD valt hiermee dus af als beoogde coalitiepartner. Met die partij werden tot nu toe wel gesprekken gevoerd, maar nu de de formateur het stokje overneemt om met de coalitiebesprekingen aan de slag te gaan, wordt de VVD verder niet meer bij het overleg betrokken.

Nog maar drie Zeeuwse gemeenten over

Door dit advies van de informateur zijn er nog maar drie Zeeuwse gemeenten over waar de beoogde coalitie nog niet bekend is. Alleen Vlissingen, Kapelle en Reimerswaal zijn nog niet zover. In de overige gemeenten heeft de formateur al een advies uitgebracht en in Hulst, Sluis, Borssele en Noord-Beveland is de formateur er zelfs al uit en zijn de coalitieonderhandelingen dus al afgerond.

