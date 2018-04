Bakkerszoon Burgh-Haamstede bijna beste

Bakker bakt brood, archieffoto (foto: Omroep Zeeland)

Gerben en zijn vader Arco, ook bakker, waren 's morgens al om 7.00 uur in Wageningen. De deelnemende studenten kregen eerst uitleg over het verloop van de dag en moesten de opdrachten die zij thuis hadden uitgevoerd ter keuring aan de jury voorleggen. Na een uitgebreid theorie-examen begon 's middags dan eindelijk het echte werk: het bakken.

Herkansing

Gerben had gekozen voor het bakken van een tijgerbolletje en een broodje naar eigen receptuur. Het tijgerbolletje kreeg een goede beoordeling, maar het hartige broodje dreigde aanvankelijk faliekant te mislukken. In de herkansing lukte het wel: Nog vóór het hartige broodje uit de oven kwam had het al de aandacht van de jury getrokken. Volgens Gerben kwam dat door de bijzondere ingrediënten: pesto, rucola, feta, Zeeuwse ham en pijnbomenpitten.

De prijsuitreiking was vanavond om 20.00 uur. Het wordt dus een kort nachtje voor Gerben. Na een lange autorit van Wageningen naar Burgh-Haamstede stapt hij morgenochtend al om 7.00 uur in de bus op weg naar zijn school in Middelburg. Zijn medestudenten heeft hij nog niet op de hoogte gebracht. Gerben: "Als ik straks m'n telefoon open, zal-ie wel vollopen met vragen van klasgenoten hoe het is gegaan..."

Op de radio

Gerben is morgenochtend iets na zevenen te gast in ons radioprogramma Zeeland Wordt Wakker. Dan vertelt hij telefonisch zijn relaas aan Remco van Schellen.