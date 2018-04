Theo Maassen: 'Hier heb ik altijd al van gedroomd'

Tijdens het filmfestival Zeeuws-Vlaanderen zijn er meer dan 40 films te zien in Cinecity Terneuzen. Het festival is geopend door de drie Zeeuws-Vlaamse burgemeesters uit Terneuzen, Hulst en Sluis. En met de film Façades, een Vlaamse productie met Nederlandse inbreng van onder meer Theo Maassen. Tijdens het festival zijn er verschillende evenementen zoals een ondernemersdag en een ladies night. Het festival duurt tot en met 15 april.

Ontrouw en avontuurtjes

Façades vertelt het verhaal van een vrouw die onverwacht op een kantelpunt in haar leven staat. Ze weet niet of ze bij haar ontrouwe man moet blijven. Ze heeft zijn avontuurtjes jarenlang toegestaan, het was hun deal. Wanneer haar moeder plotseling haar dementerende vader verlaat en ze noodgedwongen de zorg voor haar vader moet opnemen, vecht ook zij met de vraag of ze echt gelukkig kan zijn in haar huwelijk. Moet ze net als haar ouders de façade doorbreken?

Hoofdrolspelers Natali Broods en Theo Maassen in de film Façade (foto: FilmFestival Zeeuws-Vlaanderen)

Kinderen van de voedselbank

Kinderen waarvan de ouders bij de voedselbank zitten, kunnen tegen een gereduceerd tarief de kindermiddag te bezoeken. Het gaat om kinderen tussen de 6 en 12 jaar oud. De kinderen worden per bus opgehaald en naar CineCity Terneuzen gebracht. Tijdens de kindermiddag kunnen de kinderen een film zien en een feestje vieren. Daarna worden ze weer met bussen naar huis gebracht.

ITEM opening filmfestival ZeVla

Lees ook: