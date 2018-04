'De rotte kiezen verdwijnen uit Aardenburg'

Rotte kiezen

"Ik ben blij dat we samen met de stadsraad de rotte kiezen van Aardenburg kunnen verwijderen", begint wethouder Peter Ploegaert de avond. In de plannen van de nieuwe coalitie in Sluis is volgens hem speciale aandacht voor het stadje. Alles moet volgens de wethouder wel realistisch zijn. "We gaan niet bouwen om leegstand te stimuleren", vertelt Ploegaert. Zo'n honderd mensen hoorden zijn verhaal aan en een groot deel van hen is enthousiast als ze alle ideeën zien.

De plannen zijn groots. Aan de haven worden huizen gebouwd en in de voormalige Rabobank komen appartementen. Het zijn plannen die Aardenburg weer wat meer uitstraling moeten geven. Huizen aan de Peurssensstraat worden gesloopt en daar komen vrije kavels voor in de plaats. Een projectontwikkelaar uit Brugge wil graag met de oude breifabriek aan de Eedeweg aan de slag. Wat daar precies moet komen is nog niet duidelijk, maar inwoners konden tijdens de informatieavond met suggesties en ideeën komen.

Plannen voor toekomst Aardenburg op tafel (foto: Omroep Zeeland)

Douchen is hier een crime

Ook komt de school op een andere plaats als het aan de stadsraad ligt. Nu zijn er nog twee scholen, maar eentje sluit komende zomer de deuren. De andere school zou verplaatst kunnen worden naar de sportvelden. "Zo komen onderwijs en beweging samen in een multifunctioneel centrum", vertelt Paul Scherbeijn. Hij laat wat schetsen zien van een school en een buitenschoolse opvang.

Dat idee moet nog goedgekeurd worden door de gemeente. "Alles is wel aan een opknapbeurt toe", zegt Scherbeijn. "De douches bij de gymzaal zijn een crime. Daar nodig je niet graag andere teams uit." De wethouder kan nog niets toezeggen. Hij wil eerst kijken, wat er mogelijk is, maar zijn interesse is gewekt. "We gaan daar zeker serieus naar kijken."