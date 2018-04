Zeeland wordt wakker: filmfestival, bouwplannen Aardenburg en NK Broodbakken

Hoofdrolspelers Natali Broods en Theo Maassen in de film Fa├žade (foto: FilmFestival Zeeuws-Vlaanderen)

Filmfestival

Met de vertoning van de openingsfilm Façades werd gisteravond de zesde editie van FilmFestival Zeeuws-Vlaanderen afgetrapt. Ook de hoofdrolspelers Natali Broods en Theo Maassen verschenen in Terneuzen op de rode loper.

Veel interesse voor toekomst Aardenburg (foto: Omroep Zeeland)

Aardenburg

De oudste stad van Zeeland wil na jaren van stagnatie weer gaan bouwen. Daarom werden gisteravond de bouwplannen gepresenteerd.

Bakker bakt brood, archieffoto (foto: Omroep Zeeland)

NK Broodbakken

Gerben Arkesteijn uit Burgh-Haamstede is er niet in geslaagd om de beste aankomende bakker van Nederland te worden. De student van het Scalda College voor Brood en Banket in Middelburg werd vanavond op het Nederlands kampioenschap in Wageningen tweede.

Lentedag bij Torenvliedt in Middelburg (foto: Ria Brasser uit Oost Souburg)

Het weer

Veel bewolking en vooral vanochtend enkele buien, mogelijk nog met een klap onweer. Vanmiddag op steeds meer plaatsen droog, met af en toe zon en middagtemperaturen van 13 tot 16 graden. Vanavond en vannacht opklaringen en het wordt niet kouder dan een graad of 9.