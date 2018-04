Provincie reageert verbaasd over 'onzekerheid komst marinierskazerne'

Mariniers op het Vlissingse strand tijdens een oefening in 2013. (foto: Evert-Jan Daniels/ANP)

De Telegraaf schrijft op basis van bronnen in Den Haag dat er "geen onomkeerbare stappen" zijn gezet en dat het moderniseren van de Doornse kazerne een optie is. Die informatie zou deze week gemeld worden op antwoorden op Kamervragen. Een woordvoerder van Defensie laat desgevraagd weten dat hij niets kan zeggen over een eventuele Kamerbrief. Schönknecht laat weten dat de gunning is voorzien voor 2019 en daarom "zou je kunnen zeggen, het is nog niet onomkeerbaar".

Behalve het dagelijks provinciebestuur van Zeeland is ook de politiek in Doorn ongetwijfeld verbaasd over het bericht in de Telegraaf. De lokale politici in de Utrechtse Heuvelrug, waar Doorn deel van uitmaakt, zien de verhuizing naar Vlissingen namelijk ook als een gelopen race en ze hebben ook al plannen voor het gebouw: er komen zo'n 300 à 400 woningen in.

Uithoek

Mariniers en vakbonden van militair personeel zien de voorgenomen verhuizing naar Vlissingen niet zitten. Zij vinden Vlissingen een uithoek, willen hun sociale contacten in en om Doorn niet opgeven en stellen dat er geen of weinig vacatures zijn voor hun partners. Ook wordt gezegd dat de Zeeuwse huizenmarkt te weinig mogelijkheden biedt. Verder hekelen ze de nieuwe accommodatie: daar zou geen schietbaan zijn en zouden mariniers met meerdere personen op één kamer moeten slapen.

Wij vinden het helemaal niet leuk dat Zeeland in zo'n negatief daglicht wordt gesteld als vestigingslocatie." Gedeputeerde Carla Schönknecht.

Schönknecht laat weten dat de onrust over de verhuizing van de kazerne steeds meer 'body' krijgt in de pers en in de media. "Die onrust hebben wij ook en dat is de reden dat wij goed contact houden met Den Haag." Daarnaast vindt de provincie "het helemaal niet leuk dat Zeeland in zo'n negatief daglicht wordt gesteld als vestigingslocatie".

Komst marinierskazerne

Onderzoek naar leegloop

De afgelopen maanden verlaten mariniers in groten getale het korps. Uit cijfers bleek dat in het eerste kwartaal van dit jaar 73 mariniers zijn vertrokken, drie keer zo veel als in voorgaande jaren. De woordvoerder van Defensie laat weten dat er nu een onderzoek loopt of de leegloop te maken heeft met de verhuizing naar Vlissingen. Dat onderzoek loopt volgens de woordvoerder nog niet zo gek lang en daarom kan hij over eventuele uitkomsten en de daarop volgende maatregelen nog niets zeggen.

