​Vlissingen rekent op betrouwbare overheid bij bouw marinierskazerne

Mariniers bij een oefening in Vlissingen (foto: Ad Walrave)

De burgemeester van Vlissingen reageerde vanmorgen met een stevig statement op het Telegraaf-artikel: "Het besluit is in 2012 genomen. De oriëntatiefase ligt kilometers achter ons. We zijn al lang en breed de kazerne aan het realiseren. Dat is vanochtend niet anders dan gisteren." Van den Tillaar rekent er dan ook op dat het Rijk de afspraken met Vlissingen gewoon nakomt: "Ik ga er vanuit dat we een betrouwbare overheid hebben."

Hij wijst erop dat de aanbesteding voor de kazerne al loopt. "Dat zijn geen kleine stappen," zegt Van den Tillaar. "Bovendien wordt de infrastructuur voor de kazerne al aangelegd. Ook zijn een boerenbedrijf en een camping al vertrokken om plaats te maken voor de kazerne."

Geen twijfel

De kritiek van de vakbonden dat de kazerne niet aan hun eisen zou voldoen wijst hij van de hand. "Er wordt nog volop gewerkt aan het bestek. We hebben terreinen in de buurt in beeld waar de mariniers kunnen oefenen. Er kan geen twijfel bestaan over de kwaliteit van de kazerne."

