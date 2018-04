Ster ZLM Toer slaat jaar over na afhaken etappeplaatsen

Het peloton rijdt over Tholen tijdens de tweede etappe van de Ster ZLM Toer (foto: Omroep Zeeland)

Vorig jaar voerde de route de renners onder meer door Westkapelle en Tholen. Een jaar eerder werd de proloog van de wielerkoers in Goes verreden. De Zeeuwse etappes werden ook bij Omroep Zeeland op televisie en radio uitgezonden.

Steeds complexer

Volgens de Stichting Wielerbelang Schijndel, die de koers organiseert, duurt de besluitvorming hierover steeds langer, omdat het traject rond vergunningen steeds complexer wordt. Toen meerdere etappeplaatsen afhaakten was er daardoor niet meer genoeg tijd om nog op zoek te gaan naar alternatieven.

De organisatie wilde niet langer wachten op andere mogelijkheden en besloot de knoop door te hakken. "Ook omdat we ploegen in de gelegenheid willen stellen om een alternatief te zoeken voor onze wedstrijd.", aldus voorzitter Anton Ganzeboom.

'Sterker dan ooit'

Maar het is niet het definitieve einde van de koers, benadrukt Ganzeboom. "Dit geeft ons nu ook de ruimte om onze focus op 2019 te leggen. Dan willen we sterker dan ooit terugkomen!"

Verschillende namen De Ster ZLM Toer heeft in zijn nog korte geschiedenis verschillende namen gehad. De wedstrijd ontstond uit de Omloop van Schijndel-Bosweg, In 1987 veranderde de naam in Driedaagse van Schijndel. In 1990 ging de wedstrijd verder als de Teleflex Toer. In 1997 werd de koers verreden onder de naam Ster der Beloften. In 2011 werd de wedstrijd gesponsord door Van Heeswijk Elektrotechniek en kreeg daarom de naam Ster ElektroTour. In 2011 werd verzekeraar ZLM de nieuwe hoofdsponsor, waarna de wedstrijd zijn huidige naam kreeg.

De Ster ZLM Toer is een wielerwedstrijd voor profwielrenners. De wielerwedstrijd van komende zaterdag in Goes, die verwarrend genoeg de ZLM Tour heet, staat helemaal los van de Ster ZLM Toer en gaat dus wél gewoon door.

Dat is een landenploegenwedstrijd voor renners van 18 tot en met 23 jaar. Er doen drie Zeeuwen mee: Timo de Jong uit Goes rijdt voor de Nederlandse ploeg en Lars Oreel uit Goes en Wesley Mol uit Kapelle komen uit voor de districtsploeg.

Ook op losse schroeven

De toekomst van de ZLM Tour staat ook op losse schroeven. Die wielerwedstrijd heette tot 2016 nog de ZLM Roompot tour, maar twee jaar terug haakte hoofdsponsor Roompot af. Ook ZLM Verzekeringen kondigde toen aan het sponsorschap af te gaan bouwen. In 2019 stopt de Zeeuwse verzekeraar helemaal met het sponsoren van de wielerwedstrijd.

