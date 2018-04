'Huh, ik ben pas 43 jaar, Parkinson is toch een ouderdomsziekte?'

Stijve spieren

Ellen had al een tijd door dat er iets niet klopte. Ze kreeg steeds meer fysieke problemen. Ze had stijve spieren in haar benen, viel 's avonds in slaap op de bank en kon geen twee dingen tegelijk. "Als ik met een wasmand naar boven wilde lopen stond ik voor de trap stil en wist niet meer welke kant ik op moest. Heel gek."

Toen ze de diagnose eenmaal had geaccepteerd, is ze zich gaan verdiepen in de ziekte."Ik hoorde dat er in Nederland zo'n 50.000 mensen lijden aan Parkinson en in Zeeland zo'n 1.200, terwijl niemand de exacte oorzaak weet. Er is nog veel onderzoek nodig.

Zoveel mogelijk geld inzamelen

Met de oprichting van haar stichting Ellen Parkinson Project wil Ellen zoveel mogelijk geld inzamelen om de ziekte te bestrijden. "Oké, dacht ik, ik heb Parkinson, maar ik heb ook een winkel, een groot netwerk, veel vrienden en bekenden. Ik ga ervoor zorgen dat er veel geld komt voor onderzoek. Want hoe sneller de oorzaak van Parkinson wordt gevonden, hoe meer mensen er, met de juiste medicatie, geholpen kunnen worden. Dat is waar ik het voor doe."

De stichting organiseert in het kader van Wereld Parkinson Dag aanstaande vrijdag een symposium met als belangrijkste spreker Bas Bloem, hoogleraar neurologische bewegingsstoornissen aan de Radboud Universiteit en oprichter van het Parkinson Centrum Nijmegen.

Datingsite voor patiënten

Bloem zal onder meer een cheque van 25.000 euro in ontvangst nemen die door burgemeester Rabelink namens het bestuur van de stichting wordt overhandigd. "Met dit geld kunnen we een start maken met ParkinsonNext, een soort van datingsite waar wetenschappers en patiënten elkaar kunnen ontmoeten, informatie kunnen delen en waar patiënten gemakkelijk kunnen meedenken of meedoen aan wetenschappelijk onderzoek en projecten. En daar zijn we natuurlijk erg blij mee."

Wereld Parkinson Dag

Het is vandaag Wereld Parkinson Dag en wereldwijd wordt er aandacht gevraagd voor de ziekte van Parkinson. De dag wordt ieder jaar gehouden op 11 april, de geboortedatum van de Engelse arts James Parkinson. Hij is degene die de verschijnselen van de ziekte van Parkinson voor het eerst als een samenhangend geheel heeft herkend en beschreven.