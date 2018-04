'Afschaffen OV-chipkaart is ongeldig'

Fietsvoetveer Vlissingen-Breskens (foto: Jan Daniƫls | Verzeeuwigd)

Dit had wel gemoeten, stelt OV Magazine, op basis van de Wet Personenvervoer 2000. In een reactie op het artikel laat de provincie weten dat het veer nu niet meer onder openbaar vervoer valt, zoals beschreven in die wet. OV Magazine: "De letter van de wet hebben ze mee, de geest echter tegen. De transparantie is ver te zoeken. Ook lijkt het belang van de reiziger in alle kostendiscussie ondergeschikt."

De OV-chipkaart kan vanaf 1 mei niet meer gebruikt worden voor de overtocht Vlissingen - Breskens. De provincie Zeeland heeft dit uit kostenoverwegingen besloten. Er is een nieuw betaalmiddel voor het fietsvoetveer: de b-tag. De b-tag is ontwikkeld door het bedrijf achter de t-tag voor de Westerscheldetunnel, Movenience.

Eerder liet reizigersorganisatie Rover weten de b-tag als extra drempel te zien voor reizigers. "Mensen komen met de trein of bus aan op het veerplein, gebruiken dan hun OV-chipkaart. Vervolgens moeten ze voor een klein stuk een andere kaart gebruiken en daarna weer verder met de OV-chip. Dat werkt verwarrend."

Ook scholieren deden onlangs hun beklag, want in tegenstelling tot bij de b-tag konden ze met de OV-chipkaart hun fiets of scooter gratis mee nemen op de overtocht. Dat bleek overigens een vergissing. Ze hadden - ook met de chipkaart - eigenlijk moeten betalen.

