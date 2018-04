Deel dit artikel:











Gedragstest voor Stafford die vrouw in gezicht beet

De hond die zaterdagavond een vrouw in Vlissingen in het gezicht beet, moet een gedragstest ondergaan. Dat meldt een woordvoerder van de politie. Aan de hand van de uitkomsten van die test wordt bepaald hoe gevaarlijk de Stafford is.

Een Amerikaanse Stafford, niet de hond van het bijtincident. (foto: Olaf Kraak/ANP) De hond was samen met zijn baas op bezoek bij de vrouw toen hij plotseling in haar gezicht beet. Het beest liet niet meteen los en de baas moest daarom behoorlijk wat kracht zetten om de Stafford los te trekken. De hond en zijn eigenaar vertrokken voordat de ambulance en de politie ter plaatse waren. De verwondingen van de vrouw waren dermate ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Vanwege de ernst van het incident en ook omdat er in het verleden al meerdere bijtincidenten gemeld waren waar de hond bij betrokken was, besloot de Officier van Justitie zaterdag al dat de hond in beslag genomen moest worden. Oncontroleerbaar De eigenaar van de hond bleek ook een bekende te zijn van de politie. Zijn Stafford was al aangemerkt als gevaarlijke hond en hij wordt ervan verdacht dat hij zijn gevaarlijke hond niet onder controle had. Ook wordt hij verdacht van het onthouden van de juiste zorg voor het dier en het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel door schuld.