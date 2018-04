Deel dit artikel:











Wietkwekerij met 439 planten ontdekt in Krabbendijke

De politie heeft vanmorgen bij een inval in een woning aan de Dorpsstraat in Krabbendijke een wietkwekerij met 439 planten ontdekt. De kwekerij was in vol bedrijf.

Wietkwekerij Krabbendijke (foto: Politie Oosterscheldebekken) De stroom werd illegaal afgetapt. Volgens de politie was er sprake van een onveilige situatie. Zo waren in de meterkast de bedradingen door de enorme hitte gesmolten. Enduris heeft aangifte gedaan van diefstal van stroom. De bewoonster is verhoord. De politie is nog op zoek naar de eigenaar van de kwekerij in Krabbendijke. De kwekerij is ontmanteld en de 439 hennepplanten zijn vernietigd.