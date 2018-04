Deel dit artikel:











Dit zijn de vijf rotte appels van Aardenburg

In Aardenburg zijn grootse plannen gepresenteerd voor de toekomst van het stadje. Nieuwbouw van huizen en appartementen moeten Aardenburg een boost geven. Volgens inwoners is dat hard nodig, want hun stadje zit vol 'rotte appels'.

1. Haven Aan de Haven worden achttien nieuwe huizen gebouwd. Dat moet de entree van het dorp meer uitstraling geven, vindt de Stadsraad Aardenburg. Haven in Aardenburg (foto: Omroep Zeeland) 2. Rabobank Het gebouw waar de Rabobank in huisde, staat inmiddels al een paar jaar leeg. Het is zo goed als zeker dat er 24 appartementen in dat gebouw komen. Rabobank in Aardenburg (foto: Omroep Zeeland) 3. Peurssensstraat In de Peurssensstraat worden huizen gesloopt. De gemeente Sluis heeft besloten dat op die plaats vrije bouwkavels verkocht worden. Nu staan daar nog twaalf twee-onder-een-kapwoningen. Peurssensstraat in Aardenburg (foto: Omroep Zeeland) 4. Breifabriek Ook voor de oude breifabriek aan de Eedeweg zijn plannen. Concreet zijn die plannen nog niet, maar er wordt gedacht aan nieuwbouw. De projectontwikkelaar probeerde dinsdagavond vooral te ontdekken welke ideeën de Aardenburgers zelf hebben voor de locatie aan de Eedeweg. Oude breifabriek in Aardenburg (foto: Omroep Zeeland) 5. School en sportvelden De vijf sportverenigingen in Aardenburg presenteerden een plan om bij de sportvelden een multifunctioneel centrum te bouwen. Zo kunnen hun eigen accommodaties worden opgeknapt en profiteren de basisschool en de buitenschoolse opvang daarvan. Om die plannen te realiseren is wel een wijziging van het bestemmingsplan nodig, maar de gemeente staat niet meteen negatief tegenover het voorstel. School en sportvelden in Aardenburg (foto: Omroep Zeeland) Of alle plannen doorgaan, is nog maar de vraag. De gemeente Sluis heeft toegezegd dat Aardenburg de komende jaren extra aandacht krijgt. "Het moet weer leuk zijn om hier te wonen", zegt wethouder Peter Ploegaert. De plannen voor de Haven, Rabobank en Peurssensstraat gaan door. Voor de overige twee projecten heeft de gemeente nog geen toestemming gegeven. Daar moet volgens de wethouder nog over gepraat worden, voordat die goedgekeurd worden. Lees ook: 'De rotte kiezen verdwijnen uit Aardenburg'