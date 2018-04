Deel dit artikel:











Hardrijder uit Nieuw-Namen moet rijbewijs inleveren

Een 50-jarige man uit Nieuw-Namen heeft gisteren zijn rijbewijs moeten inleveren, omdat hij over de Woestijnestraat bij Clinge scheurde. De man werd betrapt toen hij 141 kilometer per uur reed, terwijl op die weg 80 kilometer per uur is toegestaan.

(foto: Politie) Omdat het om een snelheidsoverschrijding van meer dan 50 kilometer per uur gaat, is het rijbewijs van de man ingenomen. De hardrijder krijgt ook nog een boete thuisgestuurd. De hoogte van de boete is nog niet bekend.