Niet verliefde Davi (6) en Lieke (7) zijn getrouwd

Het idee om te gaan trouwen kwam niet van het bruidspaar zelf, want ze zijn niet eens verliefd, maar van zelfstandig trouwambtenaar Chantal Giesbertz. "Ik heb het idee een keer ergens anders gehoord en toen dacht ik: dat lukt mij ook."

En zo ging Giesbertz aan de slag. Een school die mee wilde werken had ze snel gevonden, maar het vinden van een geschikt koppel was wat lastiger. Want bij een rondgang door groep drie van basisschool de Zuidwesthoek in Goes, bleek dat er meer gegadigde trouwkandidaten waren dan dat er plek was.

Getrouwd door loting

Daarom is er uiteindelijk geloot en kwamen Davi en Lieke als gelukkigen uit de bus. Zij werden tijdens hun 'grote dag' in het zonnetje gezet. Van jurk en pak tot trouwauto mét chauffeur en van bruidstaart tot ringen. Allemaal mogelijk gemaakt door een aantal ondernemers uit Goes die gratis meewerkten aan deze actie.

En dat allemaal om "kinderen te laten weten hoe het werkt met verliefdheid, kriebels in de buik en dat soort dingen", zegt Giesbertz. Of er volgend jaar weer een jong koppel in de echt verbonden wordt is nog even afwachten, zegt ze. "Wie weet. Ik hoop het."

Behalve een trouwerij met alle toeters en bellen ging het kersverse bruidspaar ook op huwelijksreis. Naar een hamburgrestaurant.

Lieke en Davi zijn in de echt verbonden