Tweede verdachte bedreiging agent opgepakt

Handboeien (foto: OZ)

De mannen kregen in de nacht van zaterdag op zondag ruzie in de Korte Kerkstraat in Terneuzen. De agent die tussenbeide wilde komen, werd door de mannen bedreigd. Hij moest zijn dienstfiets tussen beide kemphanen inzetten. De mannen trapten vervolgens de dienstfiets kapot. De twee staakten de strijd tegen de agent pas nadat deze pepperspray had gebruikt.

De man uit Etten-Leur is aangehouden in een woning in Terneuzen.

