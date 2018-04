Deel dit artikel:











Man die dreigde in te rijden op brandweermannen langer vast

Het voorarrest van de 60-jarige man die op Eerste Paasdag dreigde met zijn tractor in te rijden op hulpverleners, is met veertien dagen verlengd. De man bedreigde agenten en de brandweer, omdat deze een einde wilden maken aan zijn vreugdevuur in Rilland.

Politieauto (foto: oz) De 60-jarige man gooide met een verreiker (grote heftruck) allerlei materialen op het vuur, van pallets tot autobanden. Rond het vuur stond een groep van zo'n vijftien personen. De groep, en met name de man, reageerde direct agressief op de komst van politie en brandweer. Daarop reed de verdachte met zijn machine in de richting van de brandweerlieden. Eén brandweerman kon maar net ontkomen; hij heeft aangifte gedaan van poging tot doodslag. Over twee weken wordt bekeken of de man nog langer vast moet blijven zitten. Lees ook: Man aangehouden voor inrijden op hulpverleners