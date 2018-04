Franse glasaal uitgezet in Grevelingenmeer

Dat gebeurt ongeveer één keer in de twee jaar. De aaltjes, zo'n 1,5 miljoen stuks, zijn vanuit Frankrijk hierheen gehaald. Daar is glasaal in overvloed en hier kunnen we ze goed gebruiken. Magnus van der Meer van Dupan volgt het wel en wee van de paling in Nederland op de voet: "Het Grevelingenmeer is groot. We hebben wel wat paling hier, maar de palingstand is niet zo groot als we zouden willen.

Het is niet zo dat het zeer slecht is gesteld met de palingstand in Nederland. De natuur wordt een handje geholpen omdat de aal, volgens Van der Meer soms moeilijk in onze wateren terecht kan komen. "We hebben 2013 en 2014 een paar goede jaren gehad wat betreft de natuurlijke intrek van de glasaal, maar er zijn veel plekken waar ze helemaal niet kunnen komen. Dat komt omdat er veel dammen en stuwen zijn en daar is dit uitzetprogramma dus voor bedoeld."

De glasaal is een paar centimeter groot maar moet in het meer uitgroeien tot een echte paling. Als hij ongeveer dertig centimeter is, wordt hij gevangen en kan hij gegeten worden. Niet alleen op het Grevelingenmeer, maar ook op andere plekken in Nederland is vandaag glasaal uitgezet.

Hoe de Franse aal uitgezet wordt op het Grevelingenmeer