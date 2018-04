Moeder neemt winkel dochter over: 'Het moet hier wel gezellig blijven'

Villa Vera is een cadeauwinkel aan de Langestraat in Hoek. Met in de zaak een afhaalpunt van PostNL, een postkantoortje. De 63-jarige Tilly Mulders nam de winkel van haar dochter Vera over omdat die er mee stopte. Vera is samen met haar man een horecazaak begonnen en kon dit niet meer combineren met de winkel.

Supertrots op moeder

"Ik ben supertrots op mijn moeder", zegt dochter Vera. "Eigenlijk wilde ik onze nieuwe zaak met de winkel combineren, maar dat is niet te doen. Gelukkig wilde mijn moeder verder met Villa Vera. En ik blijf op de achtergrond bij de winkel betrokken."

Moeder en dochter samen aan het werk. (foto: Omroep Zeeland)

"Gezelligheid staat hier voorop, wie wil kan hier ook een bakje koffie of thee krijgen", zegt moeder Tilly. "Het is toch het dorp waar onze kinderen zijn opgegroeid, en we willen het hier ook voor de komende generaties leuk houden."

Het geeft energie

Dat ze na haar zestigste nog aan een nieuw avontuur begint, vindt Tilly geen bezwaar. "Nee hoor, integendeel", zegt ze. "Ik krijg hier juist energie van. Het is heerlijk!"