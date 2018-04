Lichaam gevonden bij Neeltje Jans, vermoedelijk van vermiste Arnemuidenaar

Zoekactie bij Oosterscheldekering (foto: Omroep Zeeland)

Het lichaam van de man is in de loop van de middag gevonden. De man uit Arnemuiden werd op zondag 28 januari als vermist opgegeven. Zijn auto werd in de buurt van de Oosterscheldekering bij Westenschouwen aangetroffen.

Omdat het lichaam lange tijd in het water heeft gelegen, moet de identiteit van de man vastgesteld worden via gebitsgegevens. De politie verwacht vanavond of morgenochtend duidelijkheid te kunnen geven.

