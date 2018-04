'Ook andere oorzaken voor opstappen mariniers'

(foto: oz)

In de eerste drie maanden van het jaar hebben 73 mariniers hun ontslag ingediend. Dit is drie keer zoveel als in andere jaren. Daarom heeft Defensie een onderzoek aangekondigd naar de reden waarom deze mensen afhaken.

Genoeg tijd voor nieuw onderzoek

Woordvoerder Klaas Meijer van Defensie wil niet inhoudelijk ingaan op berichten dat de beslissing om te verhuizen naar Vlissingen op losse schroeven staat. Hij zegt de Defensie eerst de uitkomsten van het onderzoek afwacht.

"De leegloop kan zoveel verschillende oorzaken hebben. Is het de aantrekkende economie? Is het het feit dat anti-terreureenheden steeds vaker aan de mariniers trekken? Of is het inderdaad de tegenzin in een verhuizing naar Vlissingen? We willen eerst veel meer duidelijkheid. Van daaruit kijken we dan naar een oplossing", zegt Meijer, die eraan toevoegt dat 'elk woord dat hier nu nog over gesproken wordt er één te veel is'.

Defensie zegt dat er nog veel tijd beschikbaar is voor het onderzoek. Volgens de woordvoerder worden de eerste contracten voor Vlissingen pas volgend jaar getekend.

Niks aan de hand volgens Vlissingen

Burgemeester Bas van den Tillaar van Vlissingen ziet dat heel anders. Eerder vandaag zei hij dat het besluit al in 2012 is genomen en dat de aanbesteding voor de kazerne al loopt. Ook rekent hij erop dat het Rijk de afspraken met Vlissingen gewoon nakomt. "Ik ga er vanuit dat we een betrouwbare overheid hebben."

