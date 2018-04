Knuppelpad nieuwe aanwinst Otheense Kreek

Inloopbijeenkomst over oevers Otheense Kreek (foto: Omroep Zeeland)

Waterschap Scheldestromen en de gemeente Terneuzen presenteerden op kaarten en animatiefoto's aan tientallen belangstellenden de plannen voor de nieuwe oevers. Jacco van Iwaarden van het waterschap: "Alle mensen die ik tot nu toe sprak zijn hartstikke positief over de plannen."

Het waterschap en de gemeente willen voor de bouwvak bosschages rooien en hopen vervolgens eind oktober klaar te zijn met de aanleg van de nieuwe oevers over een lengte van 1300 meter.

Knuppelpad

Tijdens de vorige bijeenkomst waren er vragen over de bosschages tussen het fietspad en de kreek ter hoogte van de Berkelstraat en het natuurpad langs de waterkant. Juist daar is de meeste plek voor het realiseren van een natuurvriendelijke oever, en dus moeten daar de bosschages verdwijnen. Ter compensatie wordt een knuppelpad aangelegd. Van Iwaarden: "Dat is eigenlijk een pad waar je met laarzen aan het beste kunt lopen omdat het nogal drassig is. Het wordt ook wel een laarzenpad genoemd. Er komen ook onder meer stapstenen en vlonders."

De werkzaamheden worden gecombineerd met het opknappen van de oevers. Daarmee wordt voorkomen dat het aanliggende fietspad verder verzakt.