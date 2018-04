'Reddingsactie omgeslagen Capella kon eerder worden opgestart'

De Capella in actie tijdens de Breskens Sailing Weekend (foto: Ineke Ista)

Na het ongeluk duurde het uren voor iemand alarm sloeg. Het zeilschip sloeg om 8.14 uur om door een afgebroken kiel. Het duurde uiteindelijk tot 14.38 uur voor een passerend schip het drama opmerkte. Volgens het onderzoeksrapport had de organisatie van de wedstrijd, die startte in Zeebrugge, geen scenario klaarliggen voor het geval een schip zich 's ochtends om 9.00 uur niet zou melden over de boordradio. De Capella meldde zich niet en werd dus niet als vermist opgegeven.

Dichtbij

Bij het zeildrama kwamen drie bemanningsleden om het leven. Dat zijn schipper/eigenaar Frans Maas (79) en Freddy Franssens (70) uit Breskens en de 18-jarige Hannes Goegebuur uit Terneuzen. Drie anderen, waaronder één Belg, konden zich wel redden door op de romp te kruipen. Zij zagen in de loop van de uren verschillende schepen passeren, soms zelfs zo dicht dat ze konden zien wie in de stuurhut zat. Maar ondanks de armgebaren van de bemanning richting de passerende schepen, bood niemand hulp. Een reddingsactie had dus veel eerder op touw kunnen worden gezet.

Uit het onderzoek is gebleken dat de bouten waarmee de kiel was bevestigd aan de Capella, tekenen van metaalmoeheid vertoonden. De FOSO raadt in haar eindrapport daarom aan dat de inspecteurs, van de Belgische dienst pleziervaart, booteigenaren in de toekomst nadrukkelijk wijzen op de noodzaak om de kiel regelmatig te inspecteren.

De Capella (foto: Focus/WTV)

Als oorzaak van het afbreken van de kiel wijst de FOSO in haar eindrapport op de keren dat de Capella aan de grond is gelopen in het verleden. Het schip is daarna wel telkens uit het water gehaald voor een controle, maar daarbij is de kiel geen enkele keer verwijderd voor inspectie, schrijft de FOSO.

Een paar jaar geleden heeft een soortgelijk ongeluk als met de Capella plaatsgehad voor de Belgische kust. Toen kapseisde er ook een zeiljacht nadat het zijn kiel verloor. Uit onderzoek bleek dat het schip in de periode voordat het kapseisde meerdere keren aan de grond was gelopen.

En in 2014 kapseisde er ook een zeiljacht nadat de kiel afbrak. Ook hier bleek later dat het schip meerdere keren aan de grond was gelopen, maar dat de kiel daarbij niet is gedemonteerd om te controleren op schade.

'Organisatie had geen overzicht'

De Belgische inspectiedienst heeft meer kritiek op de watersportvereniging Royal Belgian Sailing Club (RBSC) die de Light Vessel Race organiseert. Zo was er tijdens de reddingsactie enige tijd verwarring over het aantal bemanningsleden van de Capella. De organisatie van de Light Vessel Race had het in eerste instantie over drie tot vijf bemanningsleden die aan boord zouden zijn van de Capella. Pas om 16.15 uur werd voor het eerst duidelijk dat er zes mensen aan boord waren. Acht uur na het ongeluk en anderhalf uur nadat de eerste melding van het ongeluk binnenkwam.

Daarnaast was met de autoriteiten afgesproken dat de wedstrijdorganisatie vier begeleidingsschepen zou inzetten tijdens de race en dat eventuele reddingsacties tijdens de wedstrijd door die schepen zouden worden uitgevoerd. Tot slot zou er continu toezicht zijn op de race waarbij onder andere de posities van de deelnemende schepen in de gaten zou worden gehouden. Uit onderzoek blijkt dat er helemaal geen toezicht was en dat de begeleidingsschepen helemaal niet actief waren.

Gerechtelijk onderzoek

Eerder is er al een gerechtelijk onderzoek gedaan naar het ongeluk met de Capella, maar het Belgisch parket besloot niemand te vervolgen.

