Schepen voeren gewoon door langs omgeslagen Capella

De gekapseisde Capella voor de Belgische kust

Het duurde uren voor iemand alarm sloeg. Het zeilschip sloeg om 8.14 uur al om door een afgebroken kiel. Het duurde uiteindelijk tot 14.38 uur voor een passerend schip het drama opmerkte. De organisatie van de wedstrijd, die startte in Zeebrugge, had geen scenario klaar voor het geval een schip zich 's ochtends om 9 uur niet zou melden over de boordradio. Wat de Capella dus niet deed. Het zeiljacht werd dan ook niet als vermist opgegeven.

Dichtbij

Bij het zeildrama kwamen drie bemanningsleden om het leven. Dat zijn schipper/eigenaar Frans Maas (79) en Freddy Franssens (70) uit Breskens en de 18-jarige Hannes Goegebuur uit Terneuzen. Drie anderen, waaronder één Belg, konden zich wel redden door op de romp te kruipen. Zij zagen in de loop van de uren verschillende schepen passeren, soms zelfs zo dicht dat ze konden zien wie in de stuurhut zat. Toch bood niemand hulp. Een reddingsactie had dus veel eerder op touw kunnen worden gezet.

Uit het onderzoek is gebleken dat de bouten waarmee de kiel was bevestigd aan de Capella, tekenen van metaalmoeheid vertoonden. De FOSO raadt in haar eindrapport dan ook aan dat de inspecteurs van de Belgische dienst pleziervaart booteigenaren in de toekomst nadrukkelijk wijzen op de noodzaak om de kiel regelmatig regelmatig te inspecteren.

Het gerechtelijk onderzoek werd eerder al afgesloten en het parket besloot niemand te vervolgen.

