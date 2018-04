LIVE: Rechtszaak schietpartij Goudenregenstraat Terneuzen

Verslaggever Niels Schuurbiers volgt de zaak en twittert vanuit de rechtszaal.

Drie van de vier verdachten zijn de dag van de schietpartij gearresteerd. De eerste twee werden aangehouden na een achtervolging waarbij door de politie waarschuwingsschoten zijn gelost. De derde verdachte werd later die dag opgepakt in Terneuzen. De vierde man is later aangehouden en komt uit Capelle aan den IJssel. De verdachten uit Terneuzen zijn 34, 32 en 19 jaar oud. De vierde man is 45 jaar.

Ruzie bij het uitgaan

De reden van de schietpartij is onduidelijk, maar het vermoeden is dat een eerdere ruzie tussen de verdachten en het beoogde slachtoffer tijdens het uitgaan de reden is geweest. Of dat echt zo is, moet vandaag blijken tijdens de zitting in de Middelburgse rechtbank.

Vete en schietpartijen in Terneuzen

Terneuzen heeft te maken te gehad met meerdere schietpartijen die voortkwamen uit een vete tussen twee rivaliserende groepen. Deze schietpartij zou daar niets mee te maken hebben, zei burgemeester Lonink van Terneuzen vorig jaar.

Lees ook: