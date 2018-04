Groene Ster onderuit bij koploper Hovocubo

Groene Ster verliest met 3-1 van Hovocubo (foto: Leo Giovannangelo - WEEFF)

Groene Ster kreeg genoeg kansen maar kwam slechts één keer tot scoren. Het enige doelpunt werd gemaakt door Mourad Azzanagui.

Bij de Vlissingse formatie ontbraken Abdoe Abdenbi, Salim Ben Sellam en Hicham El Kaddouri. Hicham Azzanagui maakte zijn debuut bij Groene Ster.

Groene Ster staat na de nederlaag op de achtste plaats, maar heeft nog een kans om bij de eerste vier te eindigen. Lukt dat, dan plaatst de ploeg zich voor de playoffs, waarin gestreden wordt om het landskampioenschap. Hovocubo en 't Knooppunt zijn al zeker van de playoffs.

Ook is Groene Ster nog niet helemaal veilig. De ploeg van trainer Samir Yaqoobi is een van de teams die nog op de tiende plaats kan eindigen. Als dat het geval is, moet Groene Ster nog in de nacompetitie gaan spelen voor handhaving in de eredivisie.

Eredivisie zaalvoetbal