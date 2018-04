Raadslid Veere 'uit voorzorg' weg

(foto: Wikipedia Commons - Steven Lek)

Albert Maljaars zat de afgelopen vier jaar ook al in de gemeenteraad. Dat leverde volgens Arie Schot van de SGP/ChristenUnie geen problemen op, omdat Maljaars toen nog een werknemer was van het bedrijf. Pas sinds het einde van de vorige raadsperiode is hij een van directeuren en grootaandeelhouder.

Uit een integriteitsonderzoek dat de SGP/ChristenUnie naar alle kandidaten heeft gedaan, kwam bij Maljaars naar voren dat zijn nieuwe functie problemen zou kunnen opleveren in de toekomst. "Wij willen geen ellende in de partij en voorkomen dat we van belangenverstrengeling worden beticht", zegt Arie Schot. Voor het besluit is geen directe aanleiding. Schot laat weten dat het besluit 'uit voorzorg' is genomen.

'Belangenverstrengeling Melse'

Schot benadrukt dat de beslissing in goed overleg is genomen en dat het niks te maken heeft met het integriteitsonderzoek dat nu loopt naar wethouder Jaap Melse van de SGP/ChristenUnie.

De gemeente Veere heeft een extern onderzoeksbureau opdracht gegeven om te kijken of Melse schuldig is aan belangenverstrengeling bij de aankoop van appartementen in het nieuwe Duinhotel Tien Torens in Zoutelande. De eigenaar van dat hotel heeft ook plannen voor een nieuw hotel in Domburg, waar Melse zijn goedkeuring voor moet geven.

