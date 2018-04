Twee joodse families in gelukkiger tijden

Filmmaker Rebecca van Wittene kreeg uniek filmmateriaal in handen van beide families. De familie Schaap en de familie Peereboom legden hun gezinsleven vast op beeld in de jaren dertig van de vorige eeuw. In eerste instantie was het de bedoeling om één film te maken met het materiaal in combinatie met interviews met nabestaanden. Uiteindelijk koos ze voor een tweeluik: Een echte Peereboom en Een achterhuis in Axel.

Dat je mensen weer een gezicht en hun geluk terug kunt geven, dat vind ik prachtig." Rebecca van Wittene

De twee films laten vooral gelukkige families zien. Op het strand, tijdens een trouwerij of aan een gezellig gedekte tafel. Lachend, dansend en zwaaiend naar de camera. Gefilmd in de jaren dertig, onwetend van wat hen boven het hoofd hing. Dat beeld wilde Van Wittene vooral laten zien in haar films. Ze een gezicht teruggeven en hun geluk laten zien. "Daar is het tijd voor na zoveel jaar", zegt ze.

De familie Peereboom in Vlissingen (foto: familie Peereboom )

Max Peereboom woonde in de Amsterdamse Jodenbuurt. Zijn vader werkte bij boekhandel Joachimsthal, waar o.a het Nieuw Israelietisch Weekblad werd gedrukt. In 1929 ging Max naar Vlissingen.

Max Peereboom

Amsterdam 1911-Auschwitz 1942

Hij werd bedrijfsleider in Vlissingen bij de manifacturenhandel Bouman en Noach. Hij trouwde met het winkelmeisje Ans Prins, ze kregen twee kinderen. Zijn jongere broer Simon kwam graag en vaak naar Vlissingen, een stad die volgens hem meer bruiste naar Amsterdam indertijd. In september 1942 werd het jonge gezin op transport gesteld naar Auschwitz. Behalve jongere broer Simon Peereboom overleefde niemand van hen de kampen.

Zoons van Maurits Schaap met Jac Naeije in Axel (foto: zoons van Maurits Schaap)

Maurits Schaap kwam vóór de oorlog al vaak in Zeeland, als handelsreiziger bezocht hij regelmatig Axel. Hij ontwikkelde een vriendschap met de familie Naeije die een woninginrichtingswinkel had in Axel.

Maurits Schaap

Rotterdam 1906-Jeruzalem 2001

Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak liet Geleijn Naeije hem weten er altijd voor hem te zijn als het moeilijk zou worden in Rotterdam. In 1943 moest Maurits onderduiken. Hij was welkom in Axel, zijn broer en oude vader ook. Boven de winkel werd op de bovenste verdieping een geheime schuilplaats gemaakt voor de drie mannen. Ze hebben er gezeten tot Zeeuws-Vlaanderen werd bevrijd.

Documentaires op televisie bij Omroep Zeeland

Beide documentaires worden binnenkort op Omroep Zeeland televisie uitgezonden. Een echte Peereboom zie je op vrijdagavond 4 mei om 20.30 en 22.00 uur, Een achterhuis in Axel wordt een dag later om 20.30 en 22.00 uur uitgezonden.