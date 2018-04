Man drinkt te veel en moet rijbewijs inleveren

Een politieagent neemt een blaastest af tijdens een controle actie. (foto: Lex van Lieshout/ANP)

Toen de man rond 20.45 uur over de Burgemeester Elenbaasstraat reed trok hij door zijn opvallende rijgedrag de aandacht van de politie. Uit een eerste blaastest bleek al dat de man te veel had gedronken. Daarop is de man meegenomen naar het bureau voor een ademanalyse, daaruit bleek dat hij drie keer te veel had gedronken.

Het rijbewijs is direct in beslag genomen. Een officier van justitie bepaalt nu of en wanneer de man zijn rijbewijs terugkrijgt.