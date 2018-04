Tot drieënhalf jaar geëist voor schietpartij Goudenregenstraat

De 32-jarige hoofdverdachte uit Terneuzen zou de eerste schutter zijn geweest. Een 45-jarige man uit Capelle aan den IJssel wordt door het OM aangemerkt als tweede schutter en kreeg een strafeis van 24 maanden cel. De derde verdachte, een 19-jarige man uit Terneuzen die op de bewuste avond als chauffeur fungeerde, moet, als het aan het OM ligt, vijftien maanden de cel in, waarvan vijf voorwaardelijk met daarna reclassering en sociale vaardigheidstraining. De laatste verdachte, een 34-jarige man uit Terneuzen, zou niet geschoten hebben. Het OM eist vijftien maanden cel met aftrek van voorarrest tegen deze man.

De vier verdachten staan alle vier terecht voor poging tot moord. Ze zouden zijn betrokken bij de schietpartij in Terneuzen op 9 september vorig jaar. Bij die schietpartij raakte niemand gewond. Alle vier de verdachten beriepen zich vandaag op hun zwijgrecht. Hun advocaten trekken de betrouwbaarheid van het doelwit in twijfel.

Voor de schietpartij in Terneuzen zou een vechtpartij in Hulst hebben plaatsgehad. De vier verdachten zouden na het gevecht met wapens naar het huis van de andere vechter zijn gegaan. Toen ze voor zijn huis in de Goudenregenstraat stonden en met wapens dreigden, riep het slachtoffer naar eigen zeggen: "Schiet dan!" Volgens het slachtoffer werd er drie of vier keer op hem geschoten. Er raakte niemand gewond.

Drie van de vier verdachten zijn de dag van de schietpartij gearresteerd. De eerste twee werden aangehouden na een achtervolging waarbij door de politie waarschuwingsschoten zijn gelost. De derde verdachte werd later die dag opgepakt in Terneuzen. De vierde man is later aangehouden.

Het doelwit van de schietpartij is inmiddels door de politierechter veroordeeld voor de vechtpartij in Hulst.