Volg de ZLM Tour van start tot finish bij Omroep Zeeland

Op zaterdag wordt de ZLM Tour verreden op Zeeuwse bodem. De enige Nederlandse wielerwedstrijd die meetelt in de UCI Nations Cup, een reeks van internationale wedstrijden. Aan de start staan de zes beste renners van het land tot en met 23 jaar. Voor het eerst doet er ook een districtsteam mee uit de regio Zuid-West Nederland. De start en finish van de tour is in Goes. Bij Omroep Zeeland te volgen via live-radio, televisie en internet.

ZLM Tour (foto: Patrick van Iersel ) Omroep Zeeland doet op radio live verslag van de koers op zaterdag en 's avonds kun je om 20.00 uur een uitgebreide samenvatting terugzien op televisie. Daarnaast volg je de tour via de website van Omroep Zeeland en de Facebookpagina's van Omroep Zeeland en Fietsen in Zeeland.