North Sea Port boekt meteen record

North Sea Port boekt record (foto: Omroep Zeeland / Otto Vosveld)

De havens van Gent en Zeeland Seaports (Vlissingen en Terneuzen) zijn per 1 januari gefuseerd tot North Sea Port.

De sterkste stijging zag North Sea Port in de overslag van goederen die binnenkwamen via de zeevaart. Deze sector was goed voor een overslag van 18 miljoen ton, een stijging van 2,2 miljoen ton in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dat komt neer op een stijging van 14 procent.

Kranen van overslagbedrijf Ovet legen een bulkcarrier in de Put van Terneuzen (foto: Pieter Dooms )

De groei zit voornamelijk in de vloeibare en droge bulkgoederen en stukgoed. Twee sectoren waar de havens 'absoluut specialist' in zijn volgens het havenbedrijf. Ook is het aantal containers gestegen, maar blijft het aandeel daarvan wel beperkt in het geheel.

De binnenvaart was goed voor 15 miljoen ton aan overgeslagen goederen. Een kleine stijging van 1 miljoen ton.