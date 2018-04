Je staat er misschien niet bij stil: zo wordt het snoep dat jij eet ontworpen

Tom Boogerd is een van de mensen bij Deltavorm die de snoepvormpjes ontwerpt. Hij is op dit moment bezig met een snoepje in de vorm van een Chevrolet. "Ik ga een paar wielen onder de Chevy zetten", zegt hij kijkend naar zijn scherm.

Met een speciale pen kan Tom niet alleen tekenen, hij voelt ook wat er op het scherm gebeurt. "Je kan daadwerkelijk het reliëf in je vingers voelen als je er overheen gaat."

Het is een soort digitale klei. Niets is te gek." Tom Boogerd ontwerper snoepvormpjes

Door de continue technische ontwikkeling is er steeds meer mogelijk. "Het is een soort digitale klei. Daarmee kan je elk detail dat je in het snoepje wil hebben, maken.'' Niets is te gek. En als je toch iets anders wil, heeft het digitale werk een enorm voordeel op de ouderwetse klei. '"Je doet gewoon CTRL-Z en dan begin je opnieuw."

Emergoprijs

Als het ontwerp helemaal klaar is, wordt er een 'moedervorm' gemaakt. Als dat allemaal in orde is, worden er honderden vormpjes uit bijvoorbeeld aluminium gefreesd. De ontwikkeling staat nooit stil. Deltavorm probeert bovenop de nieuwste snufjes te zitten en ontwikkelde zelf ook techniek. Dat deden ze vorig jaar zo goed dat het bedrijf de Emergoprijs won.

Een machine freest kleine details in de snoepvormpjes (foto: Omroep Zeeland)

Inmiddels zijn er ruim dertigduizend vormpjes bedacht door Deltavorm. Die zijn allemaal nog in het 'archief' van het bedrijf terug te vinden, vertelt Nils Dogger. "We bewaren van iedere vormpje de 'moedervorm'. Die schroeven we op een plank en zetten er een nummer en een land bij. Dan verdwijnt het in het archief. Als het goed is, hebben we daarna niet meer nodig."

Van Colombia tot Zuid-Afrika

Als we een willekeurige plaat bekijken, wordt in een oogopslag duidelijk dat Deltavorm veel internationale klanten heeft. "Deze beertjes zijn naar Duitsland gegaan", zegt Dogger. "Dit snoepje naar Colombia, die naar Zweden, deze naar Zuid-Afrika." In hoeveel verschillende landen de klanten zitten weet hij niet. "Ik heb ze niet precies geteld maar het zijn er een stuk of veertig."

Deltavorm maakt de vormpjes van verschillende materialen (foto: Omroep Zeeland)

Ook in eigen land heeft Deltavorm veel klanten. Daardoor overkomt ontwerper Tom weleens dat hij hier in de supermarkten snoep tegenkomt dat hij heeft ontworpen. "Dat is leuk om mee te maken. Dan ben ik ook best wel een beetje trots", geeft hij lachend toe.