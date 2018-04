Zeeuwen voelen stagnatie huizenmarkt

Zeeuwse woningmarkt voelt stagnatie (foto: Omroep Zeeland)

Voelbaar

Alleen in Zeeuws-Vlaanderen zit er nog wat groei in de huizenmarkt. Maar de noordelijke delen van onze provincie beginnen nu de stagnatie op de woningmarkt te voelen, die in Nederland als geheel eind vorig jaar is ingezet. Volgens de NVM moet de oorzaak gezocht worden in het krappe aanbod: "Er worden te weinig woningen te koop gezet om aan de vraag te voldoen. Consumenten wachten met de verkoop van de eigen woning totdat ze zelf een woning gevonden hebben."

Dat probleem geldt vooral voor hoekwoningen, tussenwoningen en twee-onder-een-kappers. De markt voor duurdere vrijstaande woningen was in Midden- en Noord-Zeeland beter: zelfs 21 procent groei in het eerste kwartaal ten opzichte van een jaar eerder. Ook in de rest van het land doen duurdere huizen het nog wel goed.

Voordeel

Een voordeel van de krapte (dus het geringere aanbod) is de daling van de verkooptijd in Midden- en Noord Zeeland. Een jaar geleden moesten verkopers gemiddeld 113 dagen wachten voordat het huis verkocht werd, inmiddels is dat 93 dagen, dus bijna drie weken eerder. Op de transactieprijs heeft de krapte kennelijk geen invloed, die is in Midden- en Noord-Zeeland in één jaar tijd met 5 procent gedaald.

Zeeuws-Vlaanderen

Ten zuiden van de Westerschelde ziet de woningmarkt er heel anders uit. Daar is ten opzichte van het eerste kwartaal een jaar geleden de verkoop met 9 procent toegenomen en de transactieprijs is met 6,6 procent omhoog gegaan. Maar het aanbod is ook groot, want de gemiddelde wachttijd is juist met drie weken toegenomen, van 99 naar 120 dagen.