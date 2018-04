GGD Zeeland haalt tool van website in verband met privacy

Screenshot van de website van de GGD Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Volgens Koedijk komt dat door het gebruik van gratis tools die het mogelijk maken om een pagina of artikel te delen op social media. "Deze tools worden ingezet om kosten te besparen. Maar ze verzamelen data en verkopen die aan derden. Dat is gewoon heel kwalijk", legt hij uit.

SOA-huistest

Vooral bezoekers van de GGD Zeeland-pagina over de SOA-huistest leverden hun privacy in zonder dit te weten, zegt Koedijk. "Het is een schending van de privacy die niet nodig is. Als je betaalt voor een tool, dan gebeurt dit niet. Daarmee garandeer je privacy, maar dat kost je wel een bepaald bedrag per maand."

GGD Zeeland laat in een schriftelijke verklaring weten dat de privacy van de klanten erg belangrijk is. De instelling benadrukt dat er nooit gegevens met derden zijn gedeeld. De gegevens die verkregen worden door het invullen van formulieren op de website worden in een eigen database opgeslagen, die voor geen enkele andere partij toegankelijk is.

Wat kun je zelf doen om de privacy te beschermen?

Wat Koedijk betreft moeten meer bedrijven de gratis tools van hun website halen. Het verwijderen van Facebook-accounts is volgens de deskundige weinig zinvol. "Andere sociale media hebben ook jouw gegevens, dus dan moet je alles verwijderen. Er zijn wel apps en tools te koop die het verzamelen van dat kunnen stoppen, waardoor de privacy weer beter beschermd wordt", besluit hij.