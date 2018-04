Deel dit artikel:











Rentree Van der Lijke in Amstel Gold Race

Wielrenner Nick van der Lijke uit Middelburg maakt zondag zijn rentree in het wielerpeloton. Van der Lijke rijdt mee in de Amstel Gold Race, de belangrijkste Nederlandse wedstrijd van het jaar. De coureur van Team Roompot reed in februari zijn laatste wedstrijd. Daarna stond hij aan de kant met een bacteriële infectie.

Nick van der Lijke in de kopgroep bij Luik-Bastenaken-Luik (foto: Roompot-Nederlandse Loterij) Van der Lijke kan goed uit de voeten in de heuvels van Zuid-Limburg. Vorig jaar eindigde hij in de Amstel Gold Race op een knappe 23e plaats, ruim een minuut achter winnaar Philippe Gilbert. Na de Amstel Gold Race reist de Middelburger door naar Kroatië, waar hij aan de zes dagen durende Ronde van Kroatië meedoet. Naast Van der Lijke doet ook Marco Minnaard uit Wemeldinge zondag mee aan de Amstel Gold Race. Antwan Tolhoek uit Yerseke staat aan de kant met een knieblessure. Brian van Goethem uit Philippine sloot zijn voorjaar af na de Scheldeprijs, die van start ging in Terneuzen.