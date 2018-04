Goed nieuws voor pluimveehouders: de kippen mogen weer naar buiten

Vrije uitloop-kippen (foto: Tok Tok de Dobbelaere)

In december werd in het hele land een ophokplicht voor pluimvee ingesteld, nadat op een eendenbedrijf in Biddinghuizen in Flevoland de extreem besmettelijk variant van vogelgriep werd vastgesteld. Volgens de ZLTO waren in Zeeland om zo'n acht a negen bedrijven met uitloopkippen getroffen door de ophokplicht.

Extra hygiënevoorschriften

In maart werd al voor meerdere regio's in het oosten en zuidoosten de ophokplicht opgeheven. Vanaf morgen voegen zich daar dus ook de andere regio's bij. De extra hygiënevoorschriften voor het betreden van stal en erf blijven wel nog van kracht.

Eind februari kreeg ook een pluimveebedrijf in Oldekerk te maken met een uitbraak van vogelgriep. Daardoor moesten 36.000 kippen worden geruimd. In oktober werd voor het laatst in Zeeland vogelgriep geconstateerd. Toen ging het om een kippenbedrijf in Sint Philipsland.

